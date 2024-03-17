الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطني" ينظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرية طوخ دلكا بالمنوفية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت جمعية الأورمان  بالمنوفية معرض ملابس مجاني بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بمعاونة جمعية تنمية المجتمع بقرية طوخ دلكا وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالمحافظة.


وأكد أحمد الخياط مدير جمعية تنمية المجتمع بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أن المعرض المقام اليوم يتيح الفرصة لكل أهالينا بالقرى من الاستفادة من الخدمات المقدمة وأن تنظيم المعرض لأول مرة بالقرية جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة للأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 


وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

محافظة المنوفية التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بالمنوفية جمعية الأورمان معرض ملابس مجاني قرية طوخ دلكا

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