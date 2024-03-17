وكيل "صحة المنوفية" تتفقد مستشفى بركة السبع

قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى بركة السبع حرصًا على متابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لكل ما يخص الصحة بالمحافظة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب والعناية المتوسطة وقامت بالاطمئنان على حالة المرضي الذين أشادوا بالمعاملة المتميزة بقسم العناية المركزة، وتحدثت مع بعض المواطنين للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة، وتمت متابعة النواقص من المستلزمات الطبية وحل أي معوقات، كما تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، وتبيَّن من متابعة فريق الإشراف وجود بعض القصور وتدني مستوى الخدمات ببعض الأقسام، لذا وجهت بخصم 25% من حافز تقييم الأداء للمقصرين، وكذلك تم خصم المستحقات لشركة الأمن والنظافة نظرًا لوجود تقصير فى الأداء.

واستمرارًا لتفقد المنشآت الصحية ببركة السبع قامت دكتورة رشا خضر بتفقد وحدة كفر هلال الصحية، وتأكدت من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والتطعيمات الروتينية وتواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتور محمد القرشي مدير المستشفي، والدكتور طاهر مرسي مدير إدارة بركة السبع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة والوقوف على مدى الانضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.