طلاب المنوفية من ذوي القدرات في المركز الأول بملتقى "مبدعون باختلاف 3"

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن حصول طلاب الجامعة من ذوي القدرات الفائقة على مراكز متقدمة في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية للجامعات المصرية تحت "شعار مبدعون باختلاف٣" الذي عُقد بمقر معهد إعداد القادة بحلوان، حيث حصل الطلاب على المركز الأول بمبادرة سياحة بشكل جديد لدمج دور ذوي الهمم في السياحة، وتوفير سبل الراحه لهم، كما حصلوا على المركز الثالث بمبادرة علشانك ابليكيشن ومنصة تعليمية وخدمية لذوي الهمم.

وأكد القاصد، أن الطلاب ذوي القدرات الفائقة لهم مكانة مميزة في المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم كل الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم، موضحًا أن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، اتخذت خطوات مهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الهمم، ومنها قانون صندوق "قادرون باختلاف"، والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الهمم على حقوقهم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.

وتأتي المبادرة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وشارك الطلاب بالجامعة تحت إشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسامه ضيف مدير إدارة إعداد القادة.

وتضمن الملتقى محاضرات وورش عمل قدمها أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجال لدعم مواهب ذوي الهمم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.