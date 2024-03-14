الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يكرم مسئولين لجهودهم فى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، المهندس أحمد أبوالروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل بوسط الدلتا، والمهندسة شيماء عامر مدير عام المشروعات بالهيئة، والمهندس محمد شاهين ممثل الهيئة فرع المنوفية، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة على أرض المحافظة وأدائهم المتميز في تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الرصف، وإنجاز مشروعات حياة كريمة وسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق لخلق محاور مرورية.

وأهدى المحافظ المكرمين درع المحافظة تقديرًا لأدائهم المتميز ودورهم في النهوض بقطاع الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإخلاص في العمل والتعاون المثمر أسهما في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المنوفية في كل القطاعات، ما أسهم في تحقيق معدلات نجاح كبيرة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعرب الحضور عن سعادتهم وامتنانهم بهذا التكريم، مقدمين كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، ومثمنين جهوده في تحقيق نسب إنجاز متميزة بكل المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مسؤليه الطرق مسؤليه هيئة الطرق تنفيذ المشروعات

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