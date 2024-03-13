القبض على 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في المنوفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه قبل استثمارها في إنشاء كيانات وهمية في محافظة المنوفية.

وأفادت التحريات، بأن الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين كانت حصيلة لنشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء سيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.