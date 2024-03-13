ضبط المتهمين في المشاجرة بعين شمس بسبب معاكسة سيدة

كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في عين شمس.

وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول «عاطل»، وبرفقته 3 من أقاربه وطرف ثانِ «ربة منزل» وبرفقتها 3 من أقاربها، بسبب معاكسة العاطل السيدة المذكورة، إذ تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب.

ونوهت إلى إشهار العاطل، سلاح أبيض دون حدوث إصابات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية