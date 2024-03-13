الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على طالب أصاب عاملا بطلق ناري في سوهاج بسبب "أولوية المرور"

القبض على طالب
القبض على طالب

ضبطت مباحث مركز شرطة البلينا في جنوب محافظة سوهاج، طالب أطلق الرصاص على عامل، فأصابه بطلق ناري في أذنه اليمنى، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

البداية بتلقي مديرية أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول المدعو «عمرو.ح»، «23 سنة- عامل»، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق نارى في أذنه اليمنى، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال المصاب، قيام المدعو «عدنان. ع»، «21 سنة- طالب»، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته، على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث مركز شرطة البلينا الرصاص طلق ناري طالب ا مديرية أمن سوهاج

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