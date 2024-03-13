تحرير 13856 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها حملات الإدارة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1572 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13856 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 174 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.