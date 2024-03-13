الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تسطو على المواطنين في الدقهلية

ضبط عصابة
ضبط عصابة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات ضبط المتهمين بالسطو على المواطنين في محافظة الدقهلية.

كان تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من مزارع، يفيد قيام سيارة "ميكروباص" بالتوقف أمام منزله وترجل منها  5 أشخاص قاموا بالدلوف لمنزله وتفتيشه والاستيلاء على مبلغ مالى، حقيبة "لاب توب"، 2 هاتف محمول منتحلين صفة رجال شرطة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص " لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فـى الواقعة وبعض المسروقات (حقيبة "لاب توب"، 2 هاتف محمول، جزء من المبلغ المالى.

وضبط 4 هواتف محمولة قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة ميت غمر ميكروباص الإجراءات

مواد متعلقة

القبض على شخص يروج "الهيروين" فى دسوق بكفرالشيخ

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ37 مليون جنيه

175 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

رفع 41 سيارة متروكة لتحقيق الانضباط بالشوارع

تحرير 524 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

سحب 1436 رخصة بسبب "الملصق" خلال 24 ساعة

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

صيد العقارب الحلقة 2.. بماذا أوصى رياض الخولي ابنه قبل وفاته؟

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو