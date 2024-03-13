ضبط عصابة تسطو على المواطنين في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات ضبط المتهمين بالسطو على المواطنين في محافظة الدقهلية.

كان تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من مزارع، يفيد قيام سيارة "ميكروباص" بالتوقف أمام منزله وترجل منها 5 أشخاص قاموا بالدلوف لمنزله وتفتيشه والاستيلاء على مبلغ مالى، حقيبة "لاب توب"، 2 هاتف محمول منتحلين صفة رجال شرطة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص " لـ 3 منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فـى الواقعة وبعض المسروقات (حقيبة "لاب توب"، 2 هاتف محمول، جزء من المبلغ المالى.

وضبط 4 هواتف محمولة قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.