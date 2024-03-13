القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في القليوبية

قامت مباحث مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبيةبالقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة بسرقة أعمدة الإنارة بدائرة المركز، أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل محمل عليها، عامود إنارة وكابلات كهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام قوة أمنية بضبط تروسيكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود إنارة وكابلات كهربائية.

وتوصلت التحريات إلى أنه بمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة والكلابلات الكهربائية النحاسية.

وتم إلقاء القبض عليهم وبالكشف عنهم جنائيا تبين أن اثنين منهم مسجلان خطر، وتم التحفط على الترويسكل وعامود الإنارة والكابلات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على التروسيكل كونه بدون لوحات معدنية.