القبض على متهمين بترويج "حشيش" و"هيروين" في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت عن ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، طبنجة، 2 خزينة، 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الشابو.

كما تم ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، 2خزينة، 1،200 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية من مخدرى الحشيش والشابو.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.