ضبط 193 سلاحا و292 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن،لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83862 حكما قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 292 قضايا مخدرات مع 323 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 28 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 19 متهمًا».

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21588 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».