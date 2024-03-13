رصد 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20665 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء من ضمن المخالفات 831، مخالفة السير بدون تراخيص، 35 دراجة نارية مخالفة، 10508 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 23 مخالفة موقف عشوائى، 720 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 4 مخالفات لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.