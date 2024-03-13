القبض على لصوص يسرقون متعلقات المواطنين بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، في ضبط عاملين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

أسفرت الجهود برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بأنه نظرًا لطبيعة عمله لدى المجنى عليه قام باصطناع نسخة لمفتاح السيارة، واستعان بالآخر للاستيلاء عليها ومساومة مالكها على إرجاعها نظير مبلغ مالى.. كما تم بإرشادهما ضبط السيارة بمحيط سكن أحدهما.

تمكنت الجهود من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3،5 طن "مجهولة المصدر"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية"تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير، وضبط عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعادى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.