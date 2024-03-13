الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بإنشاء أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين في المعادي

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة  الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية وغير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق قيامه بإنشاء الأكاديمية المشار إليها (وهمية وغيـر مرخصة) واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج للأكاديمية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلان عن تقديم دورات تدريبية للمواطنين واستغلال ذلك في عرض إمكانية تقديم شهادات مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببطاقة الرقم القومى أثناء الدورات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية على (8 أكلاشيه تحمل أسماء جهات متنوعة - 329 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 6 أصول وصور خاصة بعملائه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير "3 أجهزة لاب توب، 2 طابعة إسكانر - 2هاتف محمول" تحوى آثار تؤكد نشاطه الإجرامى.

 

ضبط الداخلية للنصب والاحتيال على المواطنين أكاديمية وهمية معلومات وتحريات قطاع الأمن العام

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