ضبط مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن أسيوط، الفيوم، بنى سويف، الأقصر، البحيرة، قنا جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات – طبنجة – 2 خزينة – 1،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الشابو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،5 مليون جنيه تقريبًا.