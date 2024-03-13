الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 13 متهما بـ66 كيلو حشيش وهيروين في القاهرة

حشيش
حشيش

شنت أجهزة الأمن في القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون، تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية  بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كيلو جرام من مخدر الأستروكس، فرد خرطوش وطلقتان.

كما تم ضبط قامت أجهزة الأمن في القاهرة عاطل  له معلومات جنائية لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين، سلاح أبيض مطواة،2143 قرص مخدر وطبنجة صوت وعدد من الطلقات.

وكذلك تم ضبط 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم49 كيلو جرام لمخدر الحشيشوضبط عاملان في بدر بحوزتهما 10 كيلو من مخدر الحشيش.

وضبط سائق بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط مسجل خطر في المطرية بحوزته 2300 قرص مخدر كما تم ضبط عاطل في منشاة ناصر بحوزته كيلو جرام هيروين.

اجهزة الامن حمله موسعة الخارجين عن القانون معلومات جنائية

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