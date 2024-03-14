محافظ المنوفية: تمويل 73 مشروعًا ضمن برنامج إقراض الأسر للقرى والأحياء

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تنفيذ 73 مشروعًا اقتصاديا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.

وقال محافظ المنوفية إنه جرى تمويل 18 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية الأغنام- تسمين العجول)، و6 مشروعات للميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، حصادة)، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع (بيع حدايد وبويات- بيع خضار وفاكهة)، و22 مشروعا متنوعا (ونش رفع، ماكينة تصوير، فراز لبن).

قروض مشروع الأسر

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها أهدافها، خاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح، وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها، واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.

يتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.