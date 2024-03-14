الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تمويل 73 مشروعًا ضمن برنامج إقراض الأسر للقرى والأحياء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تنفيذ 73 مشروعًا اقتصاديا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.

وقال محافظ المنوفية إنه جرى تمويل 18 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية الأغنام- تسمين العجول)، و6 مشروعات للميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، حصادة)، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع (بيع حدايد وبويات- بيع خضار وفاكهة)، و22 مشروعا متنوعا (ونش رفع، ماكينة تصوير، فراز لبن).

قروض مشروع الأسر 

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها أهدافها، خاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح، وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها، واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.

يتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

 

محافظ المنوفية مشروعات صغيرة إقراض الأسر تمويل 73 مشروع محافظة المنوفية

مواد متعلقة

شروط مسابقة القرآن الكريم الكبرى فى المنوفية خلال رمضان

مصرع شخص تحت عجلات قطار بالمنوفية

محافظ المنوفية يتفقد أعمال مستشفى الشهداء الجديدة بـ1.3 مليار جنيه

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة