مصرع شخص تحت عجلات قطار بالمنوفية

لقي شخص مصرعه تحت عجلات قطار الباجور بالمنوفية، وذلك عقب مروره من أمامه، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الباجور المركزي، ولكن كان توفى في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص تحت عجلات القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث، والذي تبين له مصرع وليد جاد الحق سويلم، عامل عمره 48 عامًا، ومقيم قرية جروان التابع لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الباجور لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن التي أمرت بدفن الجثمان، واتشحت قرية جروان حزنًا على المتوفى، والتي قامت أسرته باستخراج الجثمان وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية.