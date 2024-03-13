الأربعاء 13 مارس 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال مستشفى الشهداء الجديدة بـ1.3 مليار جنيه

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال صب الأرضيات والعزل بموقع  مستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

واستمع المحافظ، لشرحٍ تفصيليِّ من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل، موضحًا أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للموقع وجارٍ استكمال باقي الأعمال الإنشائية.

ووجَّه المحافظ، بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع. 

وأكد الاستمرار في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، ومن المقرر أن تضم المستشفى 5 غرف عمليات، و31 سريرًا بقسم الغسيل الكلوي، و24 بحضانات الأطفال، و41 سريرًا بقسم العناية المركزة، و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرًا، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.

كما تفقد المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع كفر الشيخ منصور ومتفرعاته بطول 700م، وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة 7 شوارع بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة  الشهداء.

فيما تفقد محافظ المنوفية، أعمال رصف طريق 88 دنشواي – الشهداء بطول 1.5 كم  (القطاع الأخير) من إجمالي أطوال 17كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  حيث تم الانتهاء من رصف قطاعين بالطريق على  مدار مرحلتين، المرحلة الأولى بداية من قرية الكوم الأخضر حتى مدينة الشهداء بطول 10كم، والمرحلة الثانية بداية من الشهداء وحتى قرية دناصور بطول 5.800كم.

ووجَّه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة وتسريع وتيرة العمل كونه طريق يخدم العديد من القرى ويربط بين مراكز  الشهداء وتلا وشبين الكوم.

ويستكمل محافظ المنوفية، جولته بتفقد معرض "أهلًا رمضان"  بشارع كمال النجار، والتشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكفر عشما.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مليار و٣٠٠ مليون استشار م مستشفى الشهداء الجديدة جولة ميدانية

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