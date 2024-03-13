"تضامن المنوفية" تنظم قافلة طبية بـ 3 مراكز

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ومستشفى شبين الكوم الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112مريضا بقريتى العراقية وزواية الناعورة بمركز الشهداء، وقرية ميت الكرام بمركز تلا، وقريتى شنشور ودمليج بمركز أشمون، وذلك فى اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.



وأوضح أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.