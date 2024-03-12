الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مؤشرات «مشروعك».. ويؤكد تنفيذ 11 مشروعًا فى نوفمبر الماضى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال فبراير الماضي بلغت 22  فرصة، من خلال تنفيذ 11 مشروعًا بتمويل 4 ملايين جنيه بجميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الشباب لتدشين المشروعات لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.
 

وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" لتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بما يدفع عجلة التنمية بالمحافظة. 
 

ووجّه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية لا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم، للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.
وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

على صعيد آخر، كان قد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكل أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعك التنمية المجتمعية تمويل 4مليون جنيه

مواد متعلقة

قرار لوزير التعليم العالي بنزع ملكية الأراضي والعقارات بمشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

محافظ المنوفية: توفير 164 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

محافظ المنوفية يتفقد توسعات طريق "قويسنا - شبين الكوم"

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة