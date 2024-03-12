محافظ المنوفية يتابع مؤشرات «مشروعك».. ويؤكد تنفيذ 11 مشروعًا فى نوفمبر الماضى

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال فبراير الماضي بلغت 22 فرصة، من خلال تنفيذ 11 مشروعًا بتمويل 4 ملايين جنيه بجميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الشباب لتدشين المشروعات لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.



وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" لتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بما يدفع عجلة التنمية بالمحافظة.



ووجّه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية لا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم، للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

على صعيد آخر، كان قد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكل أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.