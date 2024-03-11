الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: توفير 164 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ المنوفية عن توفير 164 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص داخل وخارج نطاق المحافظة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هذا وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقي طلبات الراغبين بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحصول علي وظائف بالقطاع الخاص، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب ( المؤهلات – غير المؤهلات ) بمختلف التخصصات وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

ووجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بضرورة التواصل الدائم والمباشر مع كافة شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك وفقًا للإشتراطات والضوابط المنظمة بهذا الشأن.

ويتم ذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل لائقة لهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة. 

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