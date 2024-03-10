محافظ المنوفية يتفقد توسعات طريق "قويسنا - شبين الكوم"

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركزي شبين الكوم وقويسنا، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء ممشى شبين الكوم الجديد بمنطقة معهد الكبد، بحضور هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة، حيث جارٍ تنفيذ أعمال صب البلاطات الخرسانية تمهيدًا للتشطيبات النهائية، وشدد المحافظ على القائمين بتسريع وتيرة العمل به كونه متنفسًا حضاريًا جديدًا لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة.



كما تفقد المحافظ مستشفى المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور مصطفى أبوحليمة مدير المستشفى، وحرص على تفقد أقسام العناية المركزة وعيادات المخ والأعصاب بالقسم الداخلي، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى ومدى تقديم أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم، وخلال تفقده المستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعمًا لهم، وحرص على تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا– شبين الكوم (منطقة كوبري جيهان) بطول 400 م تقريبًا، رافقه الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والحاج صلاح خطاب رجل الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وجارٍ تركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية على جانبي الطريق تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف ووضع طبقة الأساس كونه طريقًا هامًا وحيويًا.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق وإنشاء حارات مرورية تسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بمطلع كوبرى جيهان ومدخل مدينة قويسنا، مؤكدًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.



واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الحفر بموقع إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد على مساحة 2 فدان، واستمع لشرح تفصيلي للمخطط الهندسي للموقف، حيث جارٍ أعمال الحفر تمهيدًا لتأسيس المظلات، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقًا للجداول الزمنية المقررة، وذلك ضمن رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة، للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة.