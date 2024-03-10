مياه المنوفية: تنفيذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة على المياه واجب ديني ووطني، وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادئ الحفاظ على مياه الشرب، وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية ومعهد تكنولوجيا المعلومات تم التنسيق على عدد منّ الأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتنوعت الأنشطة ما بين المشاركة في قوافل تعليم كبار بقري سدود وكفر السكرية وميت عافية وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التفاعليه لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من ورش حكي وندوات توعيه ومسابقات فنية بمدارس الباجور وبركة السبع وأشمون وقويسنا، وكذلك زيارات طلاب المدارس إلي محطه مياه شبين الكوم المرشحة ومحطة سرس الليان المرشحة وزيارة المعهد العالي للتكنولوجيا لمحطة كفر الخضرة بالباجور للتعرف على مراحل تنقية المياه والدور الذي تبذله الشركة في وصول كوب مياه صحي ونظيف الي المواطن المنوفي.

وأضاف، تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياه وبأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر، شملت الأنشطة توعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.