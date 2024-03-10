الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه المنوفية: تنفيذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

انشطه توعويه
انشطه توعويه

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة على المياه واجب ديني ووطني، وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادئ الحفاظ على مياه الشرب، وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية ومعهد تكنولوجيا المعلومات تم التنسيق على عدد منّ الأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتنوعت الأنشطة ما بين المشاركة في قوافل تعليم كبار بقري سدود وكفر السكرية وميت عافية وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التفاعليه لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من ورش حكي وندوات توعيه ومسابقات فنية بمدارس الباجور وبركة السبع وأشمون وقويسنا، وكذلك زيارات طلاب المدارس إلي محطه مياه شبين الكوم المرشحة ومحطة سرس الليان المرشحة وزيارة المعهد العالي للتكنولوجيا لمحطة كفر الخضرة بالباجور للتعرف على مراحل تنقية المياه والدور الذي تبذله الشركة في وصول كوب مياه صحي ونظيف الي المواطن المنوفي.

وأضاف، تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياه وبأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر، شملت الأنشطة توعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

محافظة المنوفية مياه المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنشطة توعوية طلاب التربية والتعليم بالمنوفية

مواد متعلقة

أسرار صناعة الفوانيس الفايبر فى المنوفية (فيديو)

محافظ المنوفية: توزيع 40 ألف طن أسمدة على المزارعين بداية من الموسم الشتوى

تقدم ترتيب جامعة المنوفية في تصنيف "Webometrics" لعام 2024

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات