محافظ المنوفية: توزيع 40 ألف طن أسمدة على المزارعين بداية من الموسم الشتوي

تلقى محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 28 ترخيص تشغيل لـ (مزارع دواجن وماشية، مراكز ألبان، مناحل، مصانع، محلات أعلاف)، وإجراء 26 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن وماشية ومصنع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 40 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارًا من بداية الصرف للموسم الشتوى في الأول من أكتوبر 2023 وحتى 9 مارس الجاري، مشددًا على توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية وجارٍ توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

فيما أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تُقدَّر بـ6 كيلو و150 مترًا بتطهير تعاوني بمراكز بركة السبع، الشهداء، قويسنا، تلا، أشمون، والتي تخدم مساحة 255 فدان، فضلاًَ عن المتابعة المستمرة للتطهير بصفة دورية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

وفي ضوء نشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح فقد تم عقد العديد من الندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كل المجالات الزراعية، واستمرارًا لتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها فقد تم المرور على مساحة 6000 فدان من الخضر والفاكهة وعلاج 318 فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام للقطاع الزراعي في إطار من التنمية الريفية المتكاملة وفقًا لرؤية الدولة 2030.