"صحة المنوفية": تحويل 28 حالة غياب للتحقيق وفسخ تعاقد شركة أمن

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، انتظام العمل بمجمع مستشفيات ميت خلف ومستشفى الشهداء المركزي للتأكد من انضباط أداء الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام العطل والأجازات الرسمية.

ووجهت “خضر” الشكر لفريق العمل بمستشفى حميات شبين الكوم والفريق الطبى بجراحة المخ والأعصاب، كما أمرت بتحويل الغياب وترك العمل للتحقيق ووجهت بفسخ التعاقد مع شركة الأمن في مستشفى الجراحات المتخصصة " المخ والأعصاب بشبين الكوم سابقًا، ونقل فريق النوبتجية بالكامل بوحدة صراوة أشمون وتحويل مدير الرعاية الأساسية بأشمون إلى التحقيق.

وتفقدت بعدها، عناية الأطفال بمستشفى الشهداء وحرصًا منها على التأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين قامت باستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أنه قد تم تقسيم باقي منشآت المحافظة على فرق إشراف المديرية، حيث قام الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية بالمرور على مستشفى سرس الليان العام، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات على مجمع مستشفيات منوف، الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجى والطوارئ المرور على قويسنا، بركة السبع، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية على الوحدات الصحية بالباجور، الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية، على مستشفيات صدر شبين الكوم والجراحات المتخصصة، الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد بالمديرية، والدكتورة إبتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية على المركز الصحي بشبين الكوم ومركز صحة ثان وقامت إدارتي التمريض والصيدلة بتوزيع الفرق التابعة لها بكافة أنحاء المحافظة.

كما قام فريق المتابعة الإدارية بقيادة الأستاذ محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية بالمرور على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة وذلك للتأكد من الأنضباط الإداري للعاملين وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب وأثناء المرور تم متابعة التسجيل الطبي وتطبيق القرار الوزاري ٧٥ لسنه ٢٠٢٤، ومتابعه ترددات العيادة والعمليات،مع التأكد من مستوى النظافة، متابعة الأقسام الداخلية ونسبة الأشغال بها ونسب الأعطال، التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق أسس مكافحة العدوى ومتابعة إجراءات الكهنة والرواكد وحالة الأثاث بكل مكان. واستطلاع رأى المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة.