الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدريب 60 طبيبًا بالوحدات الصحية على مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" في المنوفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظَّمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تدريبًا لأكثر من 60 طبيبًا من العاملين بالوحدات على مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.         

واستقبلت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، كل من: الدكتور محمد ممتاز، أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، وتم عقد اجتماع لمناقشة آليات تطبيق المبادرة وذلك في إطار تنفيذ النموذج التشاركي الذي يهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات بين كلا من: وزارة الصحة والسكان (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين)، ووحدة طب الجنين بكلية طب القصر العيني.                                 

وتم عقب الاجتماع عقد التدريب بعنوان Micronutrients Fetal Programming لـ60 طبيبًا من القائمين بفحص الحوامل في وحدات الرعاية الأساسية وأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفيةز

وكان ذلك بحضور كل من: الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير، مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ، والدكتور أحمد زكريا، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، والدكتورة مروة فتحي، مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة سوزان السعدني، مدير إدارة المكتب الفني، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد.

محافظة المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية صحة المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تدريب ٦٠ طيب

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