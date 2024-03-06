الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع استشاريين كوريين التعاون في إدارة المخلفات الصلبة

محافظ المنوفية الاستشاريين
محافظ المنوفية الاستشاريين الكوريين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بمكتبه بالديوان العام وفد الاستشاريين الكوريين لإدارة المخلفات الصلبة؛ لبحث سبل التعاون في الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد أبو بكر، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

ورحَّب المحافظ، بالوفد على أرض محافظة المنوفية، وتناول اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء وتطوير  3 محطات لإعادة تدوير القمامة  وتحويل المخلفات الصلبة واستخدامها فى استخراج الطاقة وذلك بمراكز الشهداء  ومنوف وأشمون بما يساهم فى الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض  آليات المحافظة فى النهوض بقطاع منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة حيث أشار محافظ المنوفية إلى حرصه منذ قدومه إلى ارض المنوفية على إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومحطات وسيطة ورفع وإزالة كافة المخلفات المتراكمة بالمقالب العمومية والنهوض بقطاع تحسين البيئة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يسهم في النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز منوف وأشمون والشهداء باصطحاب الوفد إلى الأماكن المزمع إقامة محطات بها وتزويدهم بكافة البيانات وتقديم كافة التيسيرات بما يساهم فى النهوض بإدارة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ مدير إدارة شئون البيئة باصطحاب الوفد إلى مصنع تدوير القمامة بحى غرب شبين الكوم للتعرف على مساحة المصنع وإمكانياته والتكنولوجيا المستخدمة به كنموذج يمكن الاستفادة به فى إقامة المحطات والمصانع الجديدة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية لدعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.

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