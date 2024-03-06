الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط أكثر من 400 كيلو أسماك فاسدة فى المنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قامت حملة من الطب البيطري بالمنوفية، على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة حي غرب، وضبطت كميات كبيرة من أسماك السردين المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن أكثر من 400 كيلوجرام أسماكًا فاسدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

جاء ذلك بتوجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة، وتعليمات الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، ولجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر ورئاسة، هناء عقيلة، رئيس حي غرب، وسيد شعبان، نائب الحي، وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقاني، والدكتور مادح الشرقاوي، والدكتور وليد المليجي.

وعلى صعيد آخر، كان قد أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أنه تم ضبط ما يقرب من كمية ربع طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، حيث تلاحظ قيام بائع بشراء كميات من السكر من معارض "أهلًا رمضان" بنطاق حى غرب بسعر 27 جنيهًا وبيعه للمستهلك بسعر 45 جنيهًا، وعلى الفور تم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة، مشددًا على استمرار تشديد الرقابة الميدانية على جميع المنافذ والأسواق ومنع التلاعب بالأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفي ذات السياق، تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز وذلك على مدار ثلاثة أيام  ماضية، أسفرت عن  تحرير "527" محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين "282" محضر مخالفات مخابز و"245" محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار. 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية الطب البيطرى بالمنوفية ضبط اسماك فاسد تحويل المخالفين للنيابة العامة

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