محافظ المنوفية يلتقي مسئولي شركات عمر أفندي وصيدناوي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم وفد شركات عمر أفندي وصيدناوي.

تأتي تلك الزيارة في إطار دعم أوجه التعاون المشترك لتعظيم الشراكة واستغلال الموارد والأصول لزيادة العوائد بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

حضر اللقاء اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، اللواء حمدي أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة عمر أفندي، المهندس هيثم ربيع العضو المنتدب التنفيذي لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الاستفادة والاستغلال الأمثل لأصول الشركة غير المستغلة علي أرض المحافظة وفقًا لبروتوكول التعاون بين محافظة المنوفية وشركة “عمر أفندي”، وذلك لإقامة مشروع برج " تجاري - إداري - سكني " بنظام حق الانتفاع علي مساحة 430 م2 بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية يؤكد حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كافة مؤسسات الدولة

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كافة مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخلق فرص استثمارية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعظم الاستفادة من تلك الأصول وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.