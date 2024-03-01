الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عقب وفاة عامل.. إحباط محاولتي تنقيب عن الأثار في المنوفية وسوهاج

تنقيب عن الأثار
تنقيب عن الأثار

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار في المحافظات لملاحقة وضبط مرتكبيها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (المنوفية  - سوهاج) عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، و تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزتهما "الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب وفاة عامل.. ضبط 3 لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

كما ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووفاة (عامل) كان برفقتهم إثر تعرضه لحالة اختناق نتيجة انهيار كمية من الأتربة عليه أثناء الحفر.

 كما عثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام سوهاج أشمون التنقيب عن الآثار المنوفية

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