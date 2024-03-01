ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر في القناطر الخيرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مزارع بالقليوبية لقيامه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من 5 أشخاص (مُحددين) بتضررهم من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (720 ألف جنيه) نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.