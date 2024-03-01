الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل حريق فى محل فى كفرالشيخ

حريق في محل
حريق في محل

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تم تداوله بشأن حريق في محل بكفرالشيخ حيث ضُبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث حريق بأحد المحال بكفرالشيخ.   

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفرالشيخ بنشوب حريق بأحد المحال "غير مُرخص" كائن بدائرة المركز ملك (سيدة – مقيمة بدائرة المركز) واحتراق بعض محتويات المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالكة المحل أيدت ما سبق ورجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك. 

وفى وقت لاحق توجهت المذكورة (مالكة المحل) إلى النيابة العامة واتهمت (عاملًا - مقيمًا بدائرة قسم أول كفرالشيخ) بإضرام النيران بالمحل ملكها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

المواقع الإخبارية كفر الشيخ مركز شرطة كفر الشيخ نشوب الحريق ماس كهربائي

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