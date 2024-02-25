الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن بالمنوفية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن بالمنوفية.

 

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط 5 أشخاص بالمنوفية حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مخزن بدائرة مركز شرطة تلا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المخزن، و4 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المخزن، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

النيابة العامة التنقيب عن الآثار مخزن بالمنوفية قطاع الأمن العام وزير الداخلية

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