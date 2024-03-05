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محافظات

وكيل "تموين المنوفية": ضخ 150 طن سكر يوميًا بالمعارض والمنافذ

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالمنوفية

كشف أسامة زين الدين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، جهود المديرية في ضخ كميات من السكر؛ لتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد مدير مديرية التموين في المنوفية، على ضخ متوسط 150 طن سكر يوميًا للمعارض والمنافذ، بتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ بداية المعارض منتصف فبراير الماضى، وسط رقابة دورية من مفتشي ومباحث التموين.

كما أكد أنه لا يوجد أزمة في توفير السكر، لكن الأزمة في الزحام والتدافع ورغبة بعض المواطنين بالحصول أكثر من مرة على السكر بسعره الرسمي 27 جنيها، مشيرًا إلى أنه لو أخذ المواطن احتياجه فقط لن نرى الزحام وفي أي وقت سيحتاج سيكون متاحا.


وأشار "زين الدين" إلى افتتاح 45 معرض ومنفذ لأهلا رمضان منذ منتصف فبراير الماضي منهم 12 أساسي و33 فرعيا، في ظل رقابة على مدار الساعة بالتعاون مع إدارات التموين في المراكز والوحدات المحلية وتواصل دائم مع قيادات المحافظة.

محافظة المنوفية مدير مدرية التموين بالمنوفية ضخ سكر يوميا بالمعارض متابعه دوريه من مفتشي التموين توزيع السكر على المواطنين

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