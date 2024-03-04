الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف بأشمون ومنوف

أعمال التطوير
أعمال التطوير

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنينتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف والتطوير النهائية بشرع كوم اوسيم بطول 700م، فضلًا عن متابعته استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع بورسعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بطول حوالي 1600م، علما بأنة قد تم الانتهاء من رصف 1200م من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية، الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بشارع زكريا يوسف وكذا تركيب بلاعات مياه الأمطار بشارع فارس الجندي تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

في نطاق حي غرب، أوضحت رئيس الحي أنه جاري العمل على قدم وساق في أعمال الرصف والتطوير بشارع الصعايدة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا علي مصالح الأهالي.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعات رصف الطرق التواجد الميداني المتابعه الدوريه لتنفيذ المشروعات

مواد متعلقة

تنفيذ 12 ألف و642 عملية عيون لمرضى غير قادرين في المنوفية

ضبط ربع طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنوفية

محافظ المنوفية يتابع أعمال المحطة الوسيطة بتلا

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: لوجان روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال