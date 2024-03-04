محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف بأشمون ومنوف

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنينتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف والتطوير النهائية بشرع كوم اوسيم بطول 700م، فضلًا عن متابعته استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع بورسعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بطول حوالي 1600م، علما بأنة قد تم الانتهاء من رصف 1200م من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية، الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بشارع زكريا يوسف وكذا تركيب بلاعات مياه الأمطار بشارع فارس الجندي تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

في نطاق حي غرب، أوضحت رئيس الحي أنه جاري العمل على قدم وساق في أعمال الرصف والتطوير بشارع الصعايدة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا علي مصالح الأهالي.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.