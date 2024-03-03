محافظ المنوفية يتابع أعمال المحطة الوسيطة بتلا

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مسؤولي تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في المحافظات وذلك في إطار متابعة تنفيذ واستلام أعمال المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد عاطف محمد، مدير الوحدة التنفيذية بقطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس يحيي عبدالله، مستشار وزيرة البيئة، واللواء جمال عبده، استشاري وزارة البيئة، والدكتور أحمد أبو بكر، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن اللجنة قامت اليوم بمعاينة المحطة الوسيطة على الطبيعة لمتابعة سير الأعمال والعمل على تفادي الملاحظات للوقوف على التسليم الابتدائي للمحطة وبدء التشغيل التجريبي.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم استلام معدات المحطة من وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالي 15 مليون جنيه تقريبًا وذلك بالتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، هذا وتضم المعدات 4 رأس جرار ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 وعدد 1 لودر بسعة 1،3 م3، وعدد 1 (مغسلة + كمبروسور)، وعدد 1 ميزان 100 طن.

ووجَّه المحافظ، بتشكيل هيكل إداري للمحطة يشمل مدير وإداريين ويتم صقل مهاراتهم وتدريبهم على أليات تشغيل المحطة، بالإضافة إلى تدريب السائقين على المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، وذلك في إطار حرص المحافظة علي رفع كفاءة المنظومة وقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة.