"رد الجميل".. محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من 100 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل" التي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين ولا سيما الحالات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.



واستهل محافظ المنوفية لقاءه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.



والتقى محافظ المنوفية بعدد 100 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من مليون جنيه لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية، وفى ذات السياق وجه المحافظ بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقًا لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف علي مدى أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 23 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.



وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الإنسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.