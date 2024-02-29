الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 103 تعديات ومتغيرات مكانية بالموجة 22 في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة 103 حالات تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ(22) والتي انطلقت في 24 فبراير الجاري.

جاء ذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 22، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقًا لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ(22) لإزالة التعديات جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في 16 فبراير الجاري، أما المرحلة الثانية بدأت في الفترة من 24 فبراير الجاري ومستمرة حتى 15 مارس القادم، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في يوم 23 مارس القادم وحتى يوم 12 أبريل 2024.

ويتم ذلك استمرارا وتنفيذا توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم، للحفاظ على هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، وعدم المساس بها، وفي ذات السياق كلف محافظ المنوفية، مشددا على المتابعة المستمرة لملف الإزالات والمتغيرات المكانية. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إزالات فورية رصد متغيرات امكانيه إزالة 103 حالة تعدي

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