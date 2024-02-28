الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح مدرسة "محمد عبدالعزيز حجي الثانوية"

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، مدرسة محمد عبدالعزيز حجي الثانوية بقرية كفر القلشي بطبلوها بمركز ومدينة تلا  "إنشاء جديد"، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق بإجمالي عدد 15 فصلًا دراسيًا.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن. 

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وصالة متعددة الأغراض بالمدرسة، مشيدًا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع، ومؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية  أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق شبين الكوم طنطا بقرية السكرية بطول 3 كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كونه طريق مهم وحيوي يربط بين محافظتيِّ المنوفية والغربية.

وأوضح المهندس محمد شاهين، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم وضع طبقة FDR بطول 3 كم بنطاق مدينة شبين الكوم بداية من مدخل كلية الهندسة وحتى مدخل قرية البتانون، وبنطاق مركز ومدينة تلا بطول 5 كم بداية من قرية السكرية حتى بابل.

ووجَّه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء لنهو الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والمحاور المرورية  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة  للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بطريق زاوية بمم بمركز ومدينة تلا، وفي لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال قطاع تحسين البيئة تقديرًا لتفانيهم في أداء عملهم ودورهم البارز في إظهار الرونق الحضاري والجمالي بالمحافظة، موجها بالمتابعة الدورية لري تلك الأشجار، ولافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المبادرة.

محافظ المنوفية افتتاح مدريه بتلا ١٠٠ مليون شجرة المبادرة الرئاسية أعمال رصف وتطوير الطرق بالمنوفية

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