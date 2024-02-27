الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دوركم ورسالتكم مهمة.. محافظ المنوفية يستقبل وكيل وزارة الأوقاف الجديد بمكتبه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف الجديد، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة.

رحب المحافظ بوكيل وزارة الأوقاف الجديد وقدم لها التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة، وكذا تحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري، فضلًا عن تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة، حضر اللقاء الدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ كمال عمار مدير الدعوة، والشيخ محمود رمزي مدير إدارة الإدارات.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة الأوقاف شكره لمحافظ المنوفية على حسن إستقباله، أملًا في تنفيذ مهام وخطط المديرية علي أكمل وجه بما يعود بالنفع على  المواطنين  لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعه قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران وكيلًا لوزارة الأوقاف بالمنوفية خلفًا لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وكيف وزارة أوقاف الجديد نشر الدعوه التوعيه بالدين

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