الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طلاب جامعة المنوفية يشاركون بمنتدى الشباب العربي الإفريقي الـ12 حول التغيرات المناخية

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

شاركت جامعة المنوفية، في فعاليات منتدى الشباب العربي الافريقي الـ ١٢ حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي مابين مدينتي  أسوان والأقصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية. 

وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إلى أن جامعة المنوفية قد شاركت بوفد مكون من ٦ طلاب شاركوا بفاعلية في فعاليات المنتدي الذي ناقش  موضوعات هامة حول الأمن المائي والغذائي بالمنطقة العربية ومدى التأثير المناخي على مدخرات المنطقة العربية وتأثير ذلك على الإقتصاد المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية قد شاركت في إفتتاح أعمال المنتدي بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة حيث يشكل المنتدي منبرًا إقليميًا لإستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبي. 

وتناول المنتدى ما تم على أرض الواقع  من توصيات مجلس وزارتي المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذي عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا في طرح القضايا الملحة وإيجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التي تمر بالمنطقة.

كما شهد الملتقى مشاركة الشباب بتنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستيك، إضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات  لتثقيف الشباب وزراعة الأشجار بالغابة الشجرية بالأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي ترفيهي.

وشارك وفد جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين، مدير عام الإداره العامه لرعاية الشباب بالجامعة وتحت إشراف الدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ومنسق نادي اليونسكو الثقافي المركزي بالجامعة وكما رافق الوفد دكتورة مروة هاني.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية منتدى الشباب العربي الافريقي مشاركة طلاب جامعة المنوفية التغيير المناخي

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