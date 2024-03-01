إحالة 100 من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق فى المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إحالة 100 من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة؛ لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه محافظ المنوفية، من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ؛ للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن التقرير المرور على مستشفى السادات المركزي، وتبيَّن من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف (61) حالة غياب بدون إذن، (9) حالات ترك عمل، بالإضافة إلى المرور على مستشفى الخطاطبة وتبين غياب (30) حالة بدون إذن رسمي.

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة لكل القطاعات الخدمية، لا سيما القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على اتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.