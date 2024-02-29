خلال 4 سنوات.. وكيل "زراعة المنوفية": إزال3771 حالة تعد على الأراضي الزراعية

قال المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما يتم إزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، مؤكدا تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

حصيلة إزالة التعديات خلال 4 سنوات

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم إزالة عدد كبير من التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة من 25 / 3 / 2020 و حتى 25/ 02/ 2024 وكان إجمالي ماتم إزالته3771 حالة تعد، وتمت الإزالة الفورية ويجري المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية .

توزيع أكثر من 35 ألف طن أسمدة اعتبارا من بداية الموسم الشتوي

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، وتم الانتهاء من توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر 2023 وحتى 17 فبراير الجاري، مؤكدًا على توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية.

ويجري توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 42 ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية، محلات أعلاف )، وإجراء 9 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن وماشية ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.



كما أوضح، أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 9 كيلو و400 متر، حيث شمل تطهير تعاوني، وتحسين بمراكز بركة السبع، الشهداء، منوف، قويسنا، تلا، أشمون، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 434 فدانا.