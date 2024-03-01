الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"طب المنوفية" تستعد لعقد مؤتمرها السنوى 7 مايو المقبل

عميد كلية الطب جامعة
عميد كلية الطب جامعة المنوفية

حددت كلية الطب بجامعة المنوفية الفترة من 7حتى 9 مايو 2024، موعدا لإقامة المؤتمر السنوى التاسع والعشرون للكلية تحت عنوان (مستقبل الطب في عصر الذكاء الاصطناعي).

وأوضح الدكتور محمد النعماني، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر، بأن مؤتمر الكلية في نسخته التاسعة والعشرين هذا العام يشهد بمشاركة جميع أقسام الكلية في جلسات علمية مجمعة تناقش كل ما هو جديد في النظريات الطبية الحديثة وأحدث العلاجات في التخصصات الطبية المختلفة. 

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سيتم تكريم المتميزين في كلية الطب والمستشفيات الجامعية خلال العام الجامعى 2023-2024 من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين وأعضاء الجهاز الإدارى والصيادلة والتمريض.

وتضم اللجنة الاستشارية للمؤتمر كلا من الدكتور ناصر عبدالباري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ونائبا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد صبري الجمال للشئون الإدارية، والدكتور أحمد سعيد فهيم للشئون الفنية.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية كلية الطب مستقبل الطب في عصر الذكاء الاصطناعي مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين

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