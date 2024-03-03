الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" في شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، وسط إقبال كثيف من المواطنين معرض "أهلًا رمضان"  لبيع السلع الغذائية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب،  والمحاسب  أسامة عز الدين مدير مديرية التموين، المهندس محمد دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة الإتقان الهندسية.


وتفقد المحافظ منتجات المعرض والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والمشاركة  المجتمعية ويضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلبًا " السكر – الأرز "،  لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


وخلال تفقده، بعث محافظ المنوفية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والإستراتيجية ومستمرون في ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك مرور ميداني من قبل اللجنة  المشكلة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان" للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بإعلان الأسعار المخفضة بكافة أنواع  السلع "قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية توافر السلع معرض جديد لالاهلا رمضان جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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