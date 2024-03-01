الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 420 مواطن بالمجان خلال قافلة جامعة المنوفية بقرى المحافظة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات' تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قافلة طبية توعوية إلى قرية عشما مركز الشهداء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية"و بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها  باماكنهم لتخفيف العبء عليهم.

وأشار “القاصد” إلى أهمية  الندوات التي تقدمها الجامعة خلال القوافل لرفع وعي المجتمع بخطورة الإدمان والمخدرات علي الفرد والمجتمع  ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا علي توفير الرعاية الصحية لابنائها، لافتًا إلى أهمية تقديم إرشادات التوعوية بطرق العلاج والتعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي تُسهم في الوقاية من الإدمان.

وأأكد أن  القافلة الطبية فحصت 420 حالة شملت “55 الجلدية، 46الرمد،63 الأطفال، 42 أنف وأذن، 33صدر،61 باطنة” من أبناء القرية والقري المجاورة، كما تم صرف العلاج  المجاني لهم.

كما قدمت القافلة ندوة توعوية حول مكافحة الإدمان وخطورة المخدرات وايضا ندوة عن العنف ضد المرأه حضرها ما يقرب من 120 فرد من القرية والقرى المجاورة.

شارك في أعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي، والدكتور  فريد وجدي والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة، محمد خطاب وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج واريج عرفة من النشاط الاجتماعى برعاية الشباب.

محافظة المنوفية قرية كفر عشما رئيس جامعة المنوفية جامعة المنوفية الكشف على الأسر الأولى بالرعايه

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