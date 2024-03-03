الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ومساعدات مالية لـ 26 عروسا

تسليم اجهزه للعرائس
تسليم اجهزه للعرائس المقبلات على الزواج بالمنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد 78 من الأجهزة الكهربائية والتي تضم "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لعدد 26 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم  الكامل  للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وفي أجواء يسودها الفرحة والسرور ووسط زغاريد الأهالي. 


وقدم المحافظ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية مقدمًا لهم النصائح الأسرية وحثهم علي تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية تنعم بالحياة السعيدة.

 


وسلم المحافظ، مساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهن  ، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

 

وأكد استمرار التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية والأهلية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع.

 

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