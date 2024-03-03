رئيس جامعة المنوفية يعلن نتيجة اختيار الأمناء المساعدين ومديري العموم الجدد

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للقيادات من اختيار شاغلي وظائف الأمناء المساعدين ومديري العموم المعلن عنها والتي تقدم لها عدد كبير من العاملين بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة وفقالقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن ااختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير والقوانين المنظمة وتطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة، مضيفًا أن اللجنة قد استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها، والقدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكلات تمهيدا للتقييم والترشيح لشغل الوظائف

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نتيجة اللجنة أسفرت عن إختيار:

1-السيدة: سعاد السيد بيومى

رئيسا للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة

2.السيد:أشرف عبد السلام النطاط

أمين عام الجامعة المساعد

3.السيدة: أمل محمد على النجار

أمين عام الجامعة المساعد

4.السيدة: عبير حامد الطوخي

أمين كلية طب الاسنان

5.السيدة: سهير السيد محمد بسيوني

أمين كلية التمريض

6.السيد: أيمن عبد الحكيم عبد الرحمن محمود

أمين كلية التجارة

7.السيد: محمد اسماعيل محمد أبو عرب

أمين كلية الآداب

8.السيد: محمد جمال أبو الغار

أمين كلية الذكاء الاصطناعي

9.السيدة: عزة سعيد عبد الباري ناصر

أمين كلية الحقوق

10.السيد: السيد رجب الاسرج

مدير عام المكتبات

11.السيد: شعبان ابراهيم سلامة

مديرعام نظم المعلومات والتحول الرقمي

12.السيد: أشرف محمد مصباح

مدير عام الشئون الطبية

13.السيد: عصام دسوقى الدسوقي عبد العال

مدير عام المدن الجامعية

14.السيد: أيمن محمد احمد بدر

مدير عام الادارة الاستراتيجية

15.السيد: ابراهيم السيد ابراهيم محجوب

مدير عام الاحتياجات

16.السيد: طارق محمد مبروك جاب الله

مدير عام شئون التعليم

17.السيد: هاني ابراهيم سعد المهدى

مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة الشئون العظيم الطلاب

